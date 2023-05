per Mail teilen

Macht Kaffee glücklich? Popcorn zum Kaffee? Warum streut man Salz in den Mokka? Letzteres ist eine Tradition mit Hintergedanken, keine Geschmackssache… Kaffee ist auf jeden Fall ein weltweites Genussmittel – ein Phänomen. Wir besuchen mit drei ARD-Korrespondentinnen eine äthiopische Kaffee-Zeremonie, eine Rösterei in Istanbul und ein Kaffeehaus in Rio de Janeiro.