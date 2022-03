per Mail teilen

Menschliche Herzen oder Nieren sind medizinische Mangelware in Deutschland. Dabei bräuchten Tausende ein Spenderorgan – viele sterben, während sie darauf warten. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht Organspenden zwar positiv, hat aber keinen Organspendeausweis. Das soll sich ändern – mit mehr Aufklärung bei den Hausärzten. Lässt sich die Zahl der Spender so erhöhen?