Das Vergangene fasziniert. Normalerweise haben wir wenig Möglichkeiten, dem Vergangenen zu begegnen, aber durch die Arbeit von Archäologen eröffnen sich uns oft wundersame, längst vergessene Welten. Zum Beispiel in der in Lava erstarrten italienischen Stadt Pompeji oder in Frankreichs Grotte Mandrin. Wir begeben uns mit unseren Korrespondentinnen auf eine Zeitreise. Archäologen erklären ihre jüngsten Entdeckungen und die Vorteile moderner Technik bei der Wahrheitsfindung.