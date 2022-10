Auch Phil Collins verkauft seine Musikrechte: Wie verändert sich der Musikmarkt?

Bob Dylan hat es getan. Bruce Spingsteen auch, Paul Simon oder Neil Young - sie alle haben keine Rechte mehr an ihrer eigenen Musik, weil sie diese Urheberrechte an große Musik-Konzerne verkauft haben. Nun folgt auch Phil Collins und seine Genesis-Kollegen - bis auf Peter Gabriel - diesem Trend. Was dahinter steckt und warum die Künstler das gerade machen, erklärt Udo Dahmen, Leiter der Mannheimer Popakademie, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser.

SWR: Erstmal eine Verständnisfrage: Wenn Phil Collins und seinen Genesis-Kollegen ihre Rechte an ihren Bands oder so verkaufen - heißt das dann, dass sie keine Kohle mehr kriegen, wenn ich mir die fünfhundertste Auflage auf Platte kaufe, oder wenn ich das von meinem Handy streame, oder wenn ich das hier im Radio spiele – richtig?

Udo Dahmen: Das ist ein bisschen komplizierter. Viele Künstler, so wie auch Bob Dylan, haben ihre Verlagsrechte verkauft. Was nicht heißt, dass sie nicht das Recht an ihren eigenen Aufnahmen weiter halten. Das ist unterschiedlich. Da müsste man sich jede Vereinbarung einzeln angucken. Aber oftmals sind die sehr vertraulich, sodass man nie ganz genau weiß, was da an Rechten vergeben wurde. Aber es ist natürlich richtig. Zum Beispiel wenn sie Streaming hören, dann kann das sein, dass die Verlagsrechte daraus jeweils dann nicht mehr an Bord Dylan gehen zum Beispiel oder Phil Collins, sondern eben an denjenigen, der die Rechte erworben hat.

Aber ich nehme an, in diesen Verträgen steht dann drin: Wenn die Jungs eine Rentnerband aufmachen, dann dürfen sie schon ihre Konzerte ganz normal spielen?

Das ist in der Regel sowieso so. Aber natürlich kann es auch sein, dass die Einnahmen, die dann aus den Verwertungsrechten mehrere Partner hat,

Der Wert vom Genesis-Backkatalog und der Solowerke, der liegt wohl bei ungefähr 300 Millionen Dollar. Geht es eigentlich darum, Kohle zu machen für die Rente? Oder warum ist dieses Geschäftsmodell so attraktiv gerade für ältere Musiker?

Da gibt es sicher ganz unterschiedliche Motive. Aber ganz viele glaube ich, wollen eben darüber hinaus natürlich auch für ihre Erben die finanzielle Mitteln sichern und möglicherweise auch die ein oder anderen Hypotheken und so weiter

Hat die Corona-Pandemie auch was damit zu tun, während der es ja für die Branche nicht so gut lief? Es ist ja sowieso eine Branche, die mit dem Trend zum Streaming arg unter Stress stand…

Die Frage ist bei den Großen, ob sie das letztendlich so getroffen hat. Aber man muss feststellen, dass unter Corona natürlich keine Touren möglich waren. Und viele Künstler haben einen größeren Teil ihrer Einkünfte in den letzten Jahren nun tatsächlich aus Live-Konzerten bestritten.

Für die Fans ist es natürlich ernüchternd - dieser geschäftsmäßige Umgang mit der Musik. Wenn die Fans ihren Star anhimmeln für sein Lebenswerk - und der Star das dann einfach verscherbelt, kostet das eigentlich auch Sympathien?

Das kann schon so sein, aber Musikrecht auch auf internationalem Parkett ist wirklich sehr kompliziert. Und heutzutage stehen dahinter in der Regel große Fonds, die die Rechte kaufen. Das ist eine Situation, mit der wir auch in den früheren Jahrzehnten immer haben umgehen müssen, bis zu den Beatles, um das Beispiel zu nennen. In den 80er-Jahren hat Michael Jackson ja die Rechte an den Beatles-Songs gekauft, und die dann später weiterverkauft. Und heute hält ein großer Fonds die Rechte. Man der Situation ins Auge sehen, dass sich mit Musikrechten doch erhebliche Gewinne erzielen lassen, und dass leider da der schnöde Mammon dann am Ende doch im Vordergrund steht.