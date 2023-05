Auch knapp drei Monate danach: Angehörige von Erdbeben-Opfern brauchen Hilfe

In der Türkei und Syrien sind im Februar bei den Erdbeben dort Zehntausende Menschen ums Leben gekommen. Für viele in Deutschland ist das weit weg und fast schon wieder vergessen, aber für Menschen, die dort Angehörige verloren haben, natürlich nicht. Auch in Deutschland leben viele dieser Menschen. In Berlin bekommen sie psychologische Unterstützung in einer Spezial-Sprechstunde. Wegen der hohen Nachfrage ist jetzt das türkischsprachige Angebot am Zentrum für transkulturelle Psychiatrie am Humboldt-Klinikum bis mindestens Mitte Mai verlängert worden. Mit welchen Traumata, Problemen oder Fragen die Menschen kommen, davon berichtet im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart einer der behandelnden Psychiater dort, Serkan Basman.