Russland und die Ukraine sind im Krieg, und das schon seit acht Tagen. Auch während Russland die Luftangriffe auf das Land verstärkt, verhandeln Delegationen aus Russland und der Ukraine im Westen von Belarus. Julia Friedrich, Osteuropa-Expertin am Global Public Policy Institute in Berlin erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, wie sie die Chancen auf Frieden in der Ukraine einschätzt.