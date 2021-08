Niemand will wohl ein Endlager für Atommüll in seiner Nachbarschaft haben. Aber irgendwo muss der strahlende Abfall aus den deutschen Atomkraftwerken schließlich hin, und zwar sicher untergebracht für die nächsten eine Million Jahre – am besten noch länger. In einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung steht, welche Gebiete in Deutschland nach rein geologischen Voraussetzungen für ein Endlager geeignet sind. Warum es so schwierig ist, ein Endlager zu finden, erklärt Marion Durst, ehrenamtliches Mitglied des Nationalen Begleitgremiums zur Endlagersuche, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.