Atomenergiebehörde ohne Verbindung zu Europas größtem AKW in der Ukraine: "Das ist eine unbefriedigende Situation!"

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA sorgt sich um die Sicherheit der Atomanlagen in der Ukraine. Sie hat wegen des russischen Überfalls unter anderem die Verbindung zum Kraftwerk Saporischschja verloren. Das ist das größte Atomkraftwerk Europas. Christoph Pistner ist Nuklear-Anlagen-Experte am Öko-Institut. Er hat in SWR Aktuell darauf hingewiesen, dass die Atomenergiebehörde im Normalfall über das Internet Verbindungen zu Kameras und anderen Sensoren auf dem Gelände von Atomanlagen habe. Damit solle sichergestellt werden, dass kein spaltbares Material beiseitegeschafft wird. Im Moment empfange man keine Daten aus Saporischschja: "Wir wollen zunächst mal hoffen, dass wir es mit einem Stromausfall zu tun haben. Ich sehe keine Motivation für die Truppen, diese Verbindungen absichtlich zu kappen." Wie gefährlich ein Störfall in Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja sein könnte, darüber hat Christoph Pistner mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck gesprochen.