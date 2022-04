Atlas der Zivilgesellschaften: In Frankreich und Großbritannien sind Grundfreiheiten beeinträchtigt

Wie offen und frei die Menschen auf der Welt leben, hängt stark davon ab, wo sie wohnen. Wie die Lage in den einzelnen Ländern ist, fassen Fachleute von den Organisationen Civicus und Brot für die Welt jedes Jahr im "Atlas der Zivilgesellschaften" zusammen. In der neuen Ausgabe listen die Autoren auch Länder in Europa auf, in denen die zivilgesellschaftlichen Grundfreiheiten beeinträchtigt sind – darunter Frankreich und Großbritannien. Grund sind Übergriffe bei Demonstrationen, beispielsweise auf Journalisten. Wie die Experten die Lage in Deutschland bewerten, erzählt die Leiterin des Menschenrechtsreferats bei Brot für die Welt, Silke Pfeiffer, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.