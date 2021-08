Wie viele Mitglieder hat welche Religionsgemeinschaft in Stuttgart - wie verteilen sich die Religionsgemeinschaften in den Stadtteilen. Aber auch: Welche Religionsgemeinschaft gewinnt Mitglieder, welche verliert. Das sind Fragen, die künftig der Atlas der Religionen beantworten will. Dieser Atlas wird am Montag vorgestellt. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Heinrich Bedford-Strohm, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, Zahlen allein seien noch nicht der Weg zum Miteinander - aber sie könnten dabei helfen. Wichtig sei es, mit anderen Religionsgemeinschaften diese Wege zum Miteinander zu finden.