per Mail teilen

Erst Lieferengpässe beim Pharmakonzern AstraZeneca, dann Berichte über eine geringere Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs bei älteren Menschen - das britisch-schwedische Unternehmen kommt nicht aus den Schlagzeilen. Das Bundesgesundheitsministerium hat entsprechende Berichte zurückgewiesen und von einer Verwechslung gesprochen. Aus der Wirksamkeitsstudie seien falsche Schlüsse gezogen worden.

Aber wie kann das bei einer so wichtigen Studie passieren? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck mit Ulrike Protzer gesprochen, Virologin an der TU München. Auch sie gibt vorerst Entwarnung: Vielmehr habe AstraZeneca die jeweilige Wirksamkeit der verschiedenen Altersgruppen noch gar nicht differenziert erforscht.

Genau das zu tun, sei generell aber möglich und üblich, erklärt die Virologin. Hier seien die Entwickler der neuartigen mRNA-Impfstoffe schon einen Schritt weiter. Die Pharmakonzerne Pfizer, Biontech und Moderna hätten die Wirksamkeit zunächst breit, dann aber für Jüngere und Ältere getrennt ausgewertet. Diese Daten habe AstraZeneca offenbar noch gar nicht erhoben, so Protzer.

Wie testet man die Wirksamkeit eines Impfstoffes?

Um zu wissen, ob ein Impfstoff zuverlässig wirkt, gehe man in der Regel so vor: Ein Teil der Probanden bekomme den richtigen Impfstoff, der Rest ein Placebo oder einen anderen Impfstoff. Dabei wisse niemand, zu welcher Gruppe er oder sie gehört. Sobald sich genügend Probanden infiziert hätten, werde kontrolliert, wie viele Infektionen in die jeweilige Gruppe fallen. Daraus lasse sich dann die Wirksamkeit errechnen.

Zulassung schon ab 60 Prozent Wirksamkeit?

Generell könnten auch Impfstoffe mit einer vergleichsweise geringen Wirksamkeit von 60-70 Prozent eine Zulassung erhalten. „Das ist häufig das Studienziel. Dass die mRNA-Impfstoffe so viel besser abgeschnitten haben, konnte vorher keiner wissen." Mit einer Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent hätten diese Impfstoffe das gesteckte Ziel also deutlich übertroffen, so Protzer.