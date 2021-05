per Mail teilen

Die KABS, die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, hat sich die Tigermücke vorgenommen. Sie wird derzeit unter anderem in Baden und der Pfalz mit einem biologischen Wirkstoff bekämpft. Bei der Tigermücke handelt es sich um ein aggressives Insekt, das relativ klein ist und theoretisch eine Reihe von gefährlichen Krankheiten übertragen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiere, sei aber gering - bisher wurden in Deutschland keine tropischen Erreger in einer Stechmücke nachgewiesen, erklärt Umweltredakteurin Stefanie Peyk im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.