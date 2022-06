Artensterben – Wie schlimm wäre eine Welt ohne Insekten?

So schön für viele von uns ein Sommer ohne Stechmücken oder Wespen wäre: Wir brauchen Insekten sehr dringend! Seit Jahrzehnten geht die Menge an Insekten stetig zurück. Welche Folgen das hat, diskutieren Werner & Tobi in dieser Klimazentrale und klären Fragen wie: Warum gibt es immer weniger Insekten? Hätten wir ohne die Tiere überhaupt noch genügend Nahrung? Welche Rolle spielen sie für das gesamte Ökosystem? Und was kann jede und jeder von uns für ihren Schutz tun?



Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0