Deutschland ist ein reiches Land – aber nicht für alle. Diejenigen, für die diese Aussage nicht zutrifft, werden mehr und mehr. Das belegt der Armutsbericht für das vergangene Jahr: Mit einer Quote von nahezu 17 Prozent waren noch nie so viele Menschen von Armut betroffen beziehungsweise in finanzieller Not. Wie kann das sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex im Gespräch mit dem Armutsforscher Christoph Butterwege.