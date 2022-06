Armutsforscher Butterwegge: Keine Sorge vor Lohn-Preis-Spirale durch den Mindestlohn

Der Armutsforscher Christoph Butterwegge hat den Beschluss des Bundestags zur Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro begrüßt. Die Sorge von Kritikern, dass sich jetzt Lohnerhöhungen und Preissteigerungen immer weiter hochschrauben könnten, teilt Butterwegge nicht. "Wir haben Reallohn-Senkungen aufgrund der Inflation und die Löhne halten nicht Schritt", sagte Butterwegge im Gespräch mit SWR-Moderator Christian Hauck. "Es wäre auch im Interesse der Wirtschaft, dass die Konjunktur angekurbelt wird, so dass wir auf diese Art mit höheren Löhnen die Massenkaufkraft steigern können". Gerade mit dem Mindestlohn würden untere Lohngruppen unterstützt, die trügen jede Lohnerhöhung unmittelbar in die Läden. "Insofern sehe ich eigentlich positive Effekte", so der Armutsforscher. Was Butterwegge vom Tankrabatt der Bundesregierung hält, hören Sie im Interview.