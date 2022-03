Rente mit 69 ist für die Union kein Thema. Noch nicht. Bis 2029 will Kanzlerkandidat Armin Laschet nicht ran an die Rente. Erst dann sei das Renteneintrittsalter von 67 Jahren erreicht. Bis dahin müsse man sich aber überlegen, wie es weitergehe. Das Interview der Woche mit Armin Laschet hat Hauptstadtkorrespondent Uwe Lueb geführt.

Berufstätige müssen vorläufig nicht damit rechnen, erst später in Rente gehen zu können. Die SPD hat ein höheres Renteneintrittsalter zuletzt immer wieder abgelehnt. Und auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) will vorerst nichts ändern. Im Hörfunk-Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagte er, es sei ja noch nicht einmal das Renteneintrittsalter von 67 Jahren erreicht. Das sei erst 2029 der Fall. "Und bis zu diesem Zeitpunkt, finde ich, sollte man daran nichts verändern", so Laschet. Es gehe aber in den Jahren nach der Wahl darum, parteiübergreifend nach Lösungen zu suchen, wie das Rentensystem auf Dauer stabil gemacht werden könne. Zuletzt kamen von einzelnen Fachleuten und aus der Wirtschaft Forderungen, das Renteneintrittsalter anzuheben. Die Union schlägt dagegen unter anderem vor, für jedes neugeborene Kind monatlich einen festen Betrag in einen Fonds einzuzahlen und so vorzusorgen. Die Rede war von 100 Euro pro Kind und Monat, im Wahlprogramm findet sich die Zahl nicht. Laschet sagte jedoch: "Das ist eine realistische Größenordnung, aber es ist nicht fixiert."

Geringachtung der Familien durch SPD

Konkreter wird Laschet bei pflege- und familienpolitischen Vorhaben. So solle der Eigenanteil bei der stationären Pflege oder im Heim auf 700 Euro gedeckelt, Alleinerziehende bessergestellt und der Kinderfreibetrag für Kinder auf die Höhe von Erwachsenen angehoben werden. Es sei so, "dass Familie bei uns ein Schwerpunkt ist." Und zu den Kosten sagt er: "Es ist alles durchgerechnet." Der SPD wirft Laschet dagegen vor, Familien zu vernachlässigen. Es sei falsch gewesen, das Familienministerium nach dem Rücktritt von Franziska Giffey nicht wieder zu besetzen: "Das ist eine Geringachtung, selbst wenn es für wenige Monate ist." Das Thema Familie "so nebenher" zu behandeln, "gerade in der jetzigen Zeit, halte ich für falsch."

Der Kanzler-Kandidat der Union Armin Laschet und SWR-Hauptstadtstudio Korrespondent Uwe Lueb im ARD-Hauptstadtstudio SWR

FIU wieder zum BKA

Völlig falsch findet Laschet die Kritik von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) an der Durchsuchung im Ministerium wegen der FIU. Die Financial Intelligence Unit ist eine Spezialeinheit im Kampf gegen Geldwäsche. Mitarbeitende sollen Hinweise auf Geldwäsche nicht an die Ermittlungsbehörden weitergegeben haben. Laschet will die FIU wieder beim Bundeskriminalamt ansiedeln, weil sie beim Ministerium "falsch angesiedelt" sei. "Was hat Olaf Scholz denn vier Jahre gemacht? Hat er das nicht gemerkt?" Erst 2017 hatte der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die FIU zum Ministerium geholt. Doch "die damalige Entscheidung, es so zu organisieren, hat sich scheinbar nicht bewährt." Maßnahmen gegen Geldwäsche wie eine Grenze für Barzahlungen von 3.000 oder 5.000 Euro lehnt Laschet ab. Es gebe Kontrollmechanismen bei größeren Barzahlungen. Die müssten aber geschärft werden.

Cannabis nicht legalisieren

Nicht schärfen aber auch nicht lockern will Laschet die aktuell geltenden Regelungen für Cannabis. In den Bundesländern wird es unterschiedlich gehandhabt, welche Mengen als Eigenbedarf gelten und die Besitzer daher in der Regel straffrei davonkommen. Die möglichen Koalitionspartner der Union von FDP und Grünen sind dafür, es zu legalisieren. Das lehnt Laschet ab. Cannabis könne eine "Einstiegsdroge" sein, die abhängig machen könne. "Deshalb halte ich das, was uns Mediziner raten, für richtig."