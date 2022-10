ARD-Wetterexperte: Dieser Oktober ist definitiv nicht mehr normal

per Mail teilen

Bestes Wetter im Oktober – das kommt häufiger vor. Der Monat ist bekannt für die letzten schönen, warmen Tage im Jahr, eben ein echter goldener Herbst. Doch dass das Wetter gleich so aufdreht und fast schon für Sommergefühle sorgt, ist eher ungewöhnlich, findet auch ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke. Die aktuellen Temperaturen befänden sich circa acht bis neun Grad über den durchschnittlichen Oktober-Temperaturen der letzten Jahren und Jahrzehnte. In anderen europäischen Ländern sei es teils noch schlimmer. Warum Schwanke den Klimawandel als Ursache sieht und wie es mit dem Wetter in den nächsten Wochen vermutlich weitergeht, erklärt Schwanke ebenfalls im Audio.