Alice Weidel (AfD) würde auch mit den Taliban verhandeln

Alice Weidel ist Kanzlerkandidatin der AfD . Aufgewachsen in der Nähe von Gütersloh - heute hat sie zwei Wohnsitze, einen in Deutschland und einen in der Schweiz . Sie hat auch in China und Singapur gearbeitet. Darüber spricht sie im ARD Interview der Woche mit Bianca Schwarz und Gabor Halasz aus dem ARD-Hauptstadtstudio und Weidel sagt, dass sie auch mit den Taliban verhandeln würde, um nach Afghanistan abzuschieben .

In den kommenden Tagen sind im Interview der Woche nacheinander die Spitzen- bzw. Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten zur Bundestagswahl zu Gast. Hier können Sie die Gespräche anhören .