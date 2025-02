FDP im Wahlkampf: Hat das Deutschlandticket eine Zukunft, Herr Lindner?

FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner will am Deutschlandticket festhalten , aber nicht zum aktuellen Preis von 58 Euro. Er meint: Das Innovative an dem Angebot sei nicht der Preis, sondern dass es digital buchbar und bundesweit nutzbar ist. Darüber hinaus sagt Lindner im ARD Interview der Woche, was sich in Kitas ändern muss, warum er an der privaten Krankenversicherung festhält und was gegen ausfallende Züge und kaputte Straßen hilft. Hauptstadt-Korrespondentin Lissy Kaufmann und -Korrespondent Jan Zimmermann haben das Gespräch mit dem FDP-Politiker geführt.

In den kommenden Tagen sind im Interview der Woche nacheinander die Spitzen- bzw. Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten zur Bundestagswahl zu Gast. Hier können Sie die Gespräche anhören .