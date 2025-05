Karin Prien: Ich bin "Erfahrungs-Feministin"

Karin Prien (CDU) ist neue Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Im ARD Interview der Woche sagt sie, wie sie mit Bildung die Kinderarmut bekämpfen will und warum sie den Politikstil von Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, so schätzt. Sie fordert mehr Unions-Frauen in Machtpositionen und sie verrät, warum sie sich als "Erfahrungs-Feministin" sieht. Das ARD Interview der Woche hat Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann geführt.



Entschlossen, tatkräftig und mit dem Willen auch gesellschaftliche Debatten anzustoßen, so geht die neue Bildungs- und Familienministerin Karin Prien ihr Amt an. Dabei will sie es auch dafür nutzen, jüdisches Leben in Deutschland sichtbarer zu machen, denn sie hat jüdische Wurzeln . Aus Schleswig-Holstein und der schwarz-grünen Landesregierung von Parteifreund Daniel Günther bringt Prien eine "extrem positive Politik-Vorerfahrung" mit, sagt sie.



"Es ist ja ein Politikstil, der eben weniger konfrontativ ist, sondern mehr auf ein respektvolles Miteinander, auf gemeinsame Ziele und auch auf diesen Grundsatz, den rheinischen Grundsatz - Man muss auch dem anderen mal was gönnen können - eben sich stützt, und der ist ja erfolgreich dadurch."

Karin Prien, Bundesbildungsministerin und Eva Ellermann, ARD-Hauptstadtkorrespondentin SWR



Chancengleichheit für alle Kinder



Zusammen mit Stefanie Hubig von der SPD aus Rheinland-Pfalz, die jetzt Justizministerin im Bundeskabinett ist und mit der grünen Bildungsministerin aus Baden-Württemberg, Theresa Schopper, hat Prien Anfang des Jahres ein Konzept vorgestellt , wie mehr Kinder in Deutschland die Bildungsziele erreichen sollen. In diesem Geist will die Bildungs- und Familienministerin auch im Bund weiterarbeiten. Im ARD Interview sagt Prien, dass in einer Einwanderungsgesellschaft wie unserer die soziale Herkunft nicht über den Bildungserfolg entscheiden darf. Nicht alle Anhänger der Union dürften da mitgehen, aber Prien stellt klar:



"Ich finde, das ist urchristdemokratisch, weil es eben ein Ansatz ist, der vom einzelnen Kind her denkt, das Kind in den Mittelpunkt stellt. Und das heißt übrigens auch nicht, dass ich der Meinung bin, man sollte Familien da aus ihrer Verantwortung entlassen, im Gegenteil."



Care-Arbeit, Elterngeld, Teilzeit-Falle



Prien, selbst Mutter von drei Kindern, weiß, dass es schwierig ist, Familie und Beruf zu vereinbaren. Sie findet es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Frauen die meiste Sorgearbeit leisten, will aber nicht in Familien "reinregieren". Sie findet es gut, wenn Eltern selbst entscheiden können, wieviel sie arbeiten wollen, um genug Zeit mit ihren Kindern zu haben, macht aber auch darauf aufmerksam, welche wirtschaftlichen Folgen Teilzeitarbeit für Frauen hat. Ziel der Bundesregierung ist es, mehr Frauen in Vollzeitarbeit zu holen. Und auch Prien sagt, dass erst die Wirtschaft wieder brummen muss, um etwa das Elterngeld erhöhen zu können .

Das Fazit der Ministerin im ARD Interview der Woche:



"Wir sollten uns als Staat nicht anmaßen, Familien genau vorschreiben zu wollen, wie sie ihr Familienleben organisieren. Aber wir sollten die Rahmenbedingungen schaffen, damit Wahlfreiheit wirklich möglich ist. Und dazu gehören natürlich dann verlässliche Kinderbetreuungsangebote in der Kita, aber natürlich auch im schulischen Ganztag. Und daran arbeiten wir jetzt mit Macht."



"Ich bin Erfahrungs-Feministin"



Als stellvertretende CDU-Parteivorsitzende fordert Karin Prien mehr Frauen in Machtpositionen der Union. Die Bildungs- und Familienministerin kritisiert, dass etwa im Koalitionsausschuss, der in der kommenden Woche zum ersten Mal tagt, nur eine Frau sitzt. Die Frauen in der CDU müssen lauter werden, um wieder mehr Schlüsselpositionen in der Partei zu besetzen.



"Ich hatte mir gewünscht, dass wir hier mehr Frauen und sozusagen ein diverseres Team hätten. Insofern müssen wir Frauen in der Union uns klar machen, wir müssen zukünftig auch genau diese Positionen auch wieder mehr besetzen, also Parteivorsitz, Generalsekretär und Chef des Bundeskanzleramtes. Darum werden wir uns mehr bemühen müssen."



Auf die Frage, ob sie sich, wie Angela Merkel es am Ende ihrer Amtszeit getan hat, als "Feministin" bezeichnen würde, erwidert Prien "Ich bin Erfahrungs-Feministin, ja". Und sie erklärt, wie sie als junge Juristin mit der Familiengründung plötzlich anders behandelt wurde – und dass auch die Vereinbarung von Familie und Beruf sie geprägt hat.







