Deutschland sollte nicht nur bei der Verteidigung stärker auf eigenen Beinen stehen – auch bei der Arbeit der Geheimdienste. Das fordert der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremium, Konstantin von Notz, im ARD Interview der Woche. "Wir müssen in Deutschland mehr Eigenverantwortung entwickeln", sagt der Grünen-Politiker.

Man habe sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr auf die Arbeit der ausländischen Nachrichtendienste verlassen , vor allem auf die US-amerikanischen. "Ohne da jetzt Freundschaften aufzukündigen: Die Gewissheit, dass das in den nächsten Jahren so partnerschaftlich abläuft, ist in den letzten Monaten stark geschwunden", erklärt von Notz mit Blick auf die Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump. Von Notz hält es für notwendig, dass die deutschen Geheimdienste mehr gutes Personal und gute Technik bekommen. Das Ziel sei, eigenständig mehr Informationen und Nachrichten generieren zu können. Von Notz bringt auch eine Reform der deutschen Geheimdienste ins Gespräch: "Wir müssen in der Beschaffung besser werden, wir müssen auch in der ganzen Art und Weise, wie unsere Dienste arbeiten, uns meiner Ansicht nach verändern – im rechtsstaatlichen Rahmen."





Von Notz will Geheimdienst-Reform

Mehr Geld für die Arbeit der deutschen Geheimdienste dürfte bald vorhanden sein. Bundestag und Bundesrat haben eine Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben auf den Weg gebracht. Die Grünen hatten im Bundestag ihre Zustimmung zur nötigen Grundgesetzänderung an die Bedingung geknüpft, dass die Schuldenbremse auch für Investitionen in die Nachrichtendienste ausgesetzt werden kann. Im Jahr 2025 gelte ein erweiterter Sicherheitsbegriff, sagt von Notz. Es gehe nicht nur um die Bundeswehr und die Polizei, sondern auch um Katastrophenschutz und die Cyberabwehr. "Es ist wirklich kurios, dass man das SPD und Union abverhandeln musste." Von Notz erwähnt Sabotageversuche Russlands , beispielsweise im Bundestagswahlkampf, gegen die Deutschland besser aufgestellt sein müsse.

Oliver Neuroth, ARD-Hauptstadtkorrespondent und Konstantin von Notz, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums SWR

BND und Corona: "ein schwerwiegender Vorwurf"

Vergangene Woche erst hatte der Bundesnachrichtendienst für Schlagzeilen gesorgt. Es ging um die Frage, wo das Coronavirus herkommt . Nach Medienberichten hatte BND schon zu Beginn der Pandemie deutliche Hinweise darauf, dass das Virus aus einem chinesischen Labor stammt. Die Wahrscheinlichkeit für diese sogenannte Laborthese soll laut BND bei 80 bis 95 Prozent liegen. Geheimdienst-Experte von Notz zeigt im ARD-Interview Verständnis dafür, dass die Bundesregierung 2020 mit diesem Verdacht nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist. "Das ist ein schwerwiegender Vorwurf", sagt der Grünen-Politiker. "Damit rauszugehen, ist ein hohes Risiko." Wenn diese These nicht stimme, rede danach nie wieder jemand mit Deutschland, meint von Notz. "Und zwar zurecht." Der Grünen-Politiker stellt klar: Wenn sich bewahrheite, dass diese Pandemie durch fahrlässiges Verhalten menschengemacht sei, müsse man daraus dringend Konsequenzen ziehen. Dass China weiterhin eine Aufklärung des Corona-Ursprungs durch unabhängige Kontrolleure verweigert, kritisiert von Notz. "Man muss alle Wege der Diplomatie abschreiten, um da voranzukommen."



"Die erste Gewalt ist die coolste"

Von Notz‘ Partei, die Grünen, rutschen im Bundestag – Stand jetzt – von der Regierungs- auf die Oppositionsseite. Ein Umstand, den der langjährige Abgeordnete von Notz bedauert, aber er sagt: "Auch das Regieren ist nicht schmerzfrei, wie wir in den letzten dreieinhalb Jahren gesehen haben." Er kündigt an, dass die Grünen keine Fundamentalopposition anstreben. Man werde gute Projekte unterstützen und weniger gute kritisieren. Die Grünen hätten "eine klare Aufgabe in der Opposition als links-mittige progressive und rechtsstaatliche Partei, die eine klare Kante gegen diese schwarz-rote Selbstgefälligkeit fahren sollte." Von Notz selbst freut sich, auch im 21. Deutschen Bundestag ein Mandat zu haben. "Ich liebe das Parlament und ich finde, die erste Gewalt ist die coolste. Ich möchte nicht anderes machen als Bundestagsabgeordneter zu sein."

Unsere aktuellen Interviews der Woche finden sie hier: