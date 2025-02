Gregor Gysi rät SPD: Nicht zu viele Kompromisse eingehen

Das Linken-Urgestein Gregor Gysi hat schon alles erlebt. Er war SED-Chef, PDS-Chef, frei gewählter Vertreter der ersten demokratischen DDR-Volkskammer, Oppositionsführer – und, und, und. Mit mehr als 30 Jahren Dienstzeit als Abgeordneter hat er mehr Bundestags-Dienstzeit als jeder andere. Und mit dieser Erfahrung blickt er auch auf die aktuellen Koalitions-Sondierungen: "Wahrscheinlich läuft es auf eine Koalition von Union und SPD hinaus. Ich glaube, der SPD-Mitgliederentscheid wird das mit knapper Mehrheit bestätigen, denn die anderen Alternativen klingen ja alle noch schlimmer."

Schwarz-Rote Sondierungen: SPD in schwieriger Position

Die Verhandlungsposition der SPD schätzt Gysi dabei nicht besonders gut ein: Sie dürfe die Union einerseits nicht dazu zwingen mit der AfD zu koalieren. Außerdem ist die SPD sehr geschwächt aus der Wahl hervorgegangen. Die Sozialdemokraten sollten der Union allerdings auch nicht zu weit entgegenkommen : "Die SPD muss immer daran denken, dass man auch in der Existenz gefährdet sein kann, wenn man zu kompromissbereit ist. Wenn die Politik der Union zu ähnlich ist, wenn die wieder auf vier Jahre gezwungen werden, sich immer gegenseitig Beifall zu klatschen."

Gregor Gysi, Die Linke und Jan Frédéric Willems, ARD-Hauptstadtkorrespondent SWR

Sondervermögen für die Bundeswehr? Ohne Die Linke

Von der Idee, noch vor der Konstituierung des neuen Bundestages mit den Stimmen des alten Bundestages ein Sondervermögen für die Bundeswehr durchzubringen, hält Gysi nichts. Einerseits schon generell, weil Die Linke darin Aufrüstung sieht. Andererseits auch wegen der im Raum stehenden Vorgehensweise der Union: "Erst pochen sie auf die Schuldenbremse wie verrückt und dann umgehen sie die. Das wäre natürlich absurd. Dann können Sie die Schuldenbremse auch ganz streichen." Dafür wäre Die Linke dann auch wieder zu haben. Bei einer Grundgesetzänderung für eine Reform der Schuldenbremse zeigt sich die Partei verhandlungsbereit.

Dass Die Linke auf einmal in dieser Machtposition ist, verdankt sie einer fulminanten Aufholjagd im Bundestagswahlkampf. In nur wenigen Wochen kämpfte sich die Partei von 3 auf 8,8 Prozent hoch – und hat es im Gegensatz zu Sahra Wagenknechts BSW und Christian Lindners FDP in den Bundestag geschafft.

DJ Gysi, Techno, Memes und Tänzchen

Grund für den Erfolg war auch eine virale Kampagne in den sogenannten Sozialen Medien. Gregor Gysi und die anderen Linken Silberlocken Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch waren mit Memes, Tänzen, Techno-Songs unumgänglich auf Instagram und Co. Wie das funktioniert hat? "Die jungen Leute haben immer zu mir gesagt, was ich machen soll. Ich habe dann alles artig gemacht. Ich wusste auch gar nicht, was dabei rauskommt. Ich selbst kann TikTok gar nicht empfangen", gibt Gysi zu.

