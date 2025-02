Sozialforscherin Borgstedt: Den Menschen ist Führungsstärke wichtig

Wie tickt Deutschland in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl? Die Sozialforscherin Silke Borgstedt vom Sinus-Institut gibt Einblicke in unsere Gesellschaft: Wen wählt die Mitte, wer wählt die AfD, was sind die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen?

Wer wissen will, was die Deutschen umtreibt, muss bei Silke Borgstedt nachfragen. Borgstedt ist Geschäftsführerin des Sinus-Instituts für Markt- und Sozialforschung und hat die Gesellschaft vor dieser Bundestagswahl genau im Blick. Dass Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in den Umfragen so gut dasteht, wundert sie nicht: Merz kommt zugute, dass die Bevölkerung in ihm einen Entscheider sieht. "Das Thema Führungsstärke und Durchsetzungskraft hat an Bedeutung zugelegt", sagt Borgstedt. Auch bei Menschen, die sonst Wert auf das Ausdiskutieren von Kompromissen legen.

CDU mobilisiert Stammwähler – SPD schöpft Potenzial nicht aus

Außerdem kommt der CDU zugute, dass sie teils neue gesellschaftliche Gruppen für sich gewinnen kann, aber auch ihre Stammwählerschaft gut mobilisiert. "Ich teile nicht komplett die These, dass wir abnehmende Parteiloyalitäten haben", sagt Borgstedt. Im konservativ-gehobenen Milieu etwa fahre die CDU konstant einen Anteil zwischen 43 und 48 Prozent ein – "und das bleibt auch so", sagt Borgstedt voraus.

Die SPD auf der anderen Seite bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück: "Bis 2021, 2022 ist die SPD ein starker sozialer Kit gewesen. Also ist in allen Milieus wählbar." Das gelte zwar auch jetzt noch, allerdings könne die Partei ihr Potenzial gerade nicht ausschöpfen, erklärt Borgstedt.

Je größer die Krise, desto stärker die AfD

Die aktuelle Stärke der AfD führt die Gesellschaftsforscherin Borgstedt auch auf die aktuellen, multiplen Krisen zurück. "Je krisengeschüttelter wir uns fühlen, desto stärker ist diese Partei." Doch es sind nicht nur die direkt von den Krisen betroffenen Gruppen, die verstärkt die AfD wählen. Die Lebenszufriedenheit in Deutschland ist immer noch sehr hoch – "die Nähe zur AfD ist nicht dadurch gegeben, dass man sagt ‚Mir geht es jetzt schlecht‘, sondern man glaubt, dass es in einem, in zwei oder drei Jahren schlechter gehen wird und man zunehmend Nachteile in Kauf nehmen muss."

Die meisten Deutschen wünschen sich das gleiche

Trotz allem, was die Deutschen auseinandertreibt, sieht Borgstedt aber keine Spaltung der Gesellschaft. Das lässt sich gut an den Zielen festmachen, die die Menschen hier haben: "Wenn wir die Menschen fragen: Wie sieht das ideale Deutschland 2040 aus? Dann sieht das ziemlich ähnlich aus. Alle wünschen sich Gesundheit, eine funktionierende Wirtschaft, materiellen Wohlstand, eine schöne Natur, Frieden und Gerechtigkeit." Dabei ist es tragisch, dass über diese einenden Ziele selten gesprochen wird – und stattdessen sehr viel über Konflikte und das Trennende. Was dagegen laut Borgstedt helfen kann, sind gemeinsame Räume, in denen Menschen zusammenkommen, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben. Das könnten Jugendhäuser sein, aber auch lokale Zeitungen, in denen Austausch über die Milieugrenzen hinweg betrieben wird. "Dort entsteht immer etwas Neues", sagt Borgstedt.

