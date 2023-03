ARD-Doku „Wir können auch anders“ – Wie Klimaschutz funktionieren kann

Hinweis: Diesen Podcast bitte künftig in der ARD Audiothek hören.

Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben entschieden, diesen Podcast in Zukunft nur noch in der ARD Audiothek und auf swraktuell.de zur Verfügung zu stellen. Hören Sie einfach mal rein:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/swr-aktuell-global/53608482/

Die sechsteilige ARD-Doku-Serie „Wir können auch anders“ will Lust machen auf mehr Klimaschutz. Darüber sprechen wir mit Regisseur Lars Jessen. Außerdem kommentieren wir den aktuellen Bericht des Weltklimarats. Es geht um politische Pläne für ein „Recht auf Reparatur“, damit nicht mehr so viele Geräte einfach auf dem Müll landen. Wir erklären, warum sich jetzt auch die Wall Street für die Rettung des Regenwalds interessiert. Und wir fragen, wie eine App den Walen vor der kalifornischen Küste helfen kann.

Eine Sendung von Stefanie Peyk, 23.03.2023