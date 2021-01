per Mail teilen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Arbeitgeber eindringlich aufgerufen, ab sofort Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen wo immer es betrieblich geht. Von einer Verpflichtung zum Homeoffice hält der Arbeitswissenschaftler und Leiter des Fachbereichs Arbeits- und Leistungsfähigkeit am Institut für angewandte Arbeitswissenschaften in Düsseldorf, Dr. Stephan Sandrock, nichts. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler sagte er, dazu fehle es nicht selten an der Infrastruktur und nicht alle Menschen eigneten sich für die Arbeit von zu Hause aus.