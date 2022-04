Jobs für Ukraine-Flüchtlinge: Online-Portal will Perspektive geben

Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen in die Flucht. Etwa 4,2 Millionen haben das Land verlassen. Sie stellen sich darauf ein, dass ihr Aufenthalt in der Fremde länger dauern wird und wollen deshalb arbeiten.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine sind nach Einschätzung des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, eine Bereicherung für den deutschen Arbeitsmarkt. Doch die Jobvermittlung ist schwierig. Arbeitsplätze für Ukrainer auf jobaidukraine.com Helfen will das Portal jobaidukraine.com. Die Unternehmer Marcus Diekmann und Christian Weis haben das Portal ins Leben gerufen. Standardsprache der Online-Jobvermittlung ist Englisch, mit nur einem Klick wird auf die ukrainische Version umgestellt. Arbeitgeber können auf dem Portal ihre Stellenangebote posten - Flüchtlinge aus der Ukraine können dort auf Jobsuche gehen und unter Umständen eine Stelle finden, die für sie passt. jobaidukraine.com: 50.000 Jobs online Anfang März habe man das Projekt gestartet, sagt Mitinitiator Marcus Diekmann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Erst sei man zu viert gewesen, inzwischen arbeiteten 50 Ehrenamtliche, um jobaidukraine.com am Laufen zu halten. Inzwischen habe man "50.000 Jobs online, eine Million Besuche auf der Seite, 1.500 vermittelte Vorstellungsgespräche." Das sei unglaublich. BMW, Deutsche Bank, SAP bieten Arbeitsplätze an Große Unternehmen wie BMW, die Deutsche Bank oder auch SAP bieten Arbeitsplätze auf dem Portal an. Die Jobsuchende aus der Ukraine brächten ihrerseits eine gute Qualifikation mit. "Das sind topausgebildete Menschen in den Bereichen Handel, Gastronomie, Pflege, IT und auch Handwerk", sagt Marcus Diekmann. Gerade in diesen Bereichen würden in Deutschland Arbeitskräfte fehlen. Positive Reaktionen auf jobaidukraine.com Erste positive Reaktionen aus den Firmen zeigten, dass er mit seiner Online-Jobvermittlung auf dem richtigen Weg sei. Deshalb ist sein Rat: "Lasst uns diese Menschen mit offenen Armen empfangen. Und das wichtigste ist: Lasst uns diesen Menschen den richtigen Job geben."