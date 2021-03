Bundesarbeitsminister Hubertus Heil fordert Gesundheitsminister Jens Spahn auf, zügig eine Pflegereform vorzulegen. Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz spürt Heil Rückenwind für die SPD. Beim Thema Impfen und Testen müsse die Regierung besser und schneller werden, so der Arbeitsminister. Die Wirtschaftshilfen müssten so schnell auf den Weg gebracht werden, dass die Unternehmen nicht in ihrer Existenz gefährdet seien.