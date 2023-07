Arbeitsmarktforscher zum Start des Ausbildungsjahres: Der erste Job muss nicht perfekt sein

per Mail teilen

Während die Schulferien in Baden-Württemberg und Bayern gerade angefangen haben, wird's bei den Auszubildenden ernst. Das Ausbildungsjahr beginnt häufig am 1. August und wie immer ist es schwierig, sich für einen Ausbildungsweg zu entscheiden. Schulabgängerinnen und -abgänger treffen aber auf einen veränderten Markt. Dinge, die jahrzehntelang Bestand hatten, gelten so nicht mehr: Zum Beispiel ist der Wechsel zwischen Firmen und ganzen Berufszweigen viel leichter geworden – und auch viel üblicher.

Was das für die erste Berufswahl nach der Schule bedeutet, erläutert Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.