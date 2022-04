Arbeitsmarktforscher: Die Arbeitswelt ist noch zu unflexibel

Die Feiertage an Ostern haben den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zwei Vier-Tage-Wochen beschert. Das Modell wird schon seit längeren diskutiert. Der damalige VW-Personalchef Peter Hartz hatte sie bei dem Autobauer Anfang der 1990er Jahre eingeführt, um eine Krise bei VW zu bewältigen. Doch das alles galt nur temporär. Der Arbeitsmarktforscher und Volkswirt Professor Alexander Spermann lehrt in Köln und in Freiburg. Er sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, sowohl die Arbeitgeber als auch die Mitarbeitenden seien "zu unflexibel". Man dürfe nicht nur über Wochen- sondern müsse auch über Jahres- oder Lebensarbeitszeitmodelle nachdenken, so Spermann. Wen er da in der Pflicht sieht, diese umzusetzen, sagt der Arbeitsmarktforscher ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.