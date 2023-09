per Mail teilen

Interview mit Infrastrukturexperte Thomas Puls vom Institut der Deutschen Wirtschaft ++ EU will Chinas E-Auto-Subventionen untersuchen ++ Bundesnetzagentur will auf neue Mobilfunk-Auktion verzichten ++ Reederei MSC will beim Hamburger Hafen einsteigen ++ Anleger halten sich vor EZB-Zinsentscheid zurück.