Fast 30 Grad im April: Sommer-Wetter sorgt für Freude und Furcht bei Bauern

Das Wetter am ersten April-Wochenende mit fast 30 Grad war nicht nur frühlingshaft, es war in weiten Teilen Deutschlands schon Sommer - auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, neigen wir dazu, von "schönem" Wetter zu sprechen. Das sehen Landwirte vielleicht genauso, womöglich aber auch ganz anders. Gerold Füge ist Landwirt in Bischheim im Donnersbergkreis und ist dort auch Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler hat er erklärt, warum dieses Wetter gut für Wachstum und Bodenbeschaffenheit ist, warum so ein früher Sommer-Ausbruch aber auch Risiken birgt.