Innovative Medikamente aus den USA - billige Medikamente aus China. Deutschlands Abhängigkeit könnte teuer werden, fürchten die Apotheken.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, stark in die Preisgestaltung auf dem Arzneimittelmarkt einzugreifen. Per Dekret gibt er das Ziel vor, dass Unternehmen den Verkaufspreis um 90 Prozent senken sollen. Die Einbußen sollen sich die Konzerne im Ausland zurückholen. Der US-Präsident folgt damit dem Beispiel Europas, erklärt Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler. Die Preise in Europa seien stark reguliert.

Das ist ein bisschen die Politik, die er auch bei der militärischen Verteidigung macht.

Trump kritisiert, dass US-Amerikanerinnen und -Amerikaner für ihre Medikamente im Vergleich zum Ausland deutlich mehr Geld zahlen müssen - ein prominentes Beispiel in den Vereinigten Staaten ist zum Beispiel das Medikament "Ozempic" . Gleichzeitig sei das Ausland von den Vereinigten Staaten abhängig.

Doppelte Abhängigkeit von China und Vereinigten Staaten

Preis befürchtet zum Beispiel eine Verzögerung bei Markteinführung neuer Medikamente. Gerade bei innovativen Arzneimitteln bestehe diese Gefahr, denn diese kämen bislang sehr häufig aus den Vereinigten Staaten. "Das ist eine schwierige Situation", sagt Preis, denn auch von China bestehe eine Abhängigkeit im Bereich besonders kostengünstiger Medikamente, wie Generika. Deutschland befinde sich schon jetzt am unteren Ende der Preisspanne, was Unternehmen für ihre Produkte verlangen könnten. Daher gebe es auch bei vielen Mitteln Lieferengpässe. Hersteller verkauften ihre Waren lieber in lukrativeren Märkten.

Ausweg durch Forschung und Produktion in Deutschland und Europa

Eine Möglichkeit, aus diesen Abhängigkeiten herauszukommen, sei es, besonders wichtige Medikamente wieder in Deutschland herzustellen, so der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Hier sei aber zu beachten, unter welchem enormen Kostendruck das deutsche Gesundheitssystem schon jetzt stehe. Wichtig sei außerdem, in Forschung und Entwicklung zu investieren.