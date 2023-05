Antisemitismus und Antiziganismus in Deutschland – Parallelen und Unterschiede

Antisemitismus und Antiziganismus haben in Europa und ganz spezifisch in Deutschland eine lange traurige Geschichte: Sowohl Jüdinnen und Juden als auch Sinti und Roma werden seit Jahrhunderten diskriminiert. Die Nationalsozialisten ermordeten sechs Millionen Juden und hunderttausende Sinti und Roma. Darüber sprechen Miriam Staber und Claudia Bathe in SWR Aktuell Mondial mit der Sinteza Verena Lehmann und dem jüdischen Deutsch-Amerikaner David Holinstat. Die beiden erzählen, wie verbreitet Antiziganismus und Antisemitismus bis heute in Deutschland sind, welche Parallelen und welche Unterschiede es gibt – und, was sie trotz allem hoffnungsvoll stimmt.