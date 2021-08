Sächsische Apotheken dürfen ab sofort einen in dem Bundesland entwickelten Corona-Antikörpertest frei verkaufen. Der Test soll zuverlässige Ergebnisse liefern und nach dem Einschicken per Post spätestens nach 48 Stunden online abgerufen werden können. Das sei nicht schlecht, wenn es denn wirklich funktioniere, sagt der Frankfurter Virologe und Laborchef Manfred Stürmer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck, allerdings stelle sich die Frage, was fängt man damit an?