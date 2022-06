Anti-Kriegsdemo am Rosenmontag: Kölner Karneval war schon immer politisch!

In Köln haben am Rosenmontag Jecken und nicht-Karnevalisten gemeinsam gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine demonstriert. Für den Historiker Fritz Bilz ist das nicht ungewöhnlich. Er hat sich ausführlich mit den Ursprüngen von Fasching, Fastnacht, Karneval beschäftigt und sagt in SWR Aktuell: "Die Unterteilung, dass es politische Äußerungen und lustige Äußerungen gibt, die gab es früher überhaupt nicht." Schon in seinen Anfängen im 14. Jahrhundert sei der Kölner Karneval ein Ventil gewesen: "Das war ein Volkskarneval und eine Volksbewegung." Wie sich der Kölner Karneval selbst in der Zeit des Nationalsozialismus seine politische Schärfe bewahrt hat, darüber hat der Historiker Fritz Bilz mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies gesprochen.