per Mail teilen

Bei der Anti-Corona-Demonstration am Samstag in Berlin waren einige Teilnehmer auf die Stufen des Reichstagsgebäudes gelangt. Einige von ihnen schwenkten Reichsflaggen, die als Nazi-Symbol gelten. "Das Schlimme war, dass die Reichsflaggen sich unter den ganz normalen Leuten gemischt haben", sagte Anetta Kahane im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. Kahane ist Vorstandsvorsitzende der Amadeu-Antonio Stiftung, die sich für eine Stärkung der Zivilgesellschaft gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus einsetzt. Das "Meer an Gemeinsamkeit" zwischen Rechten und anderen Demonstrationsteilnehmern habe sie "erschreckt".