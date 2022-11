Anstieg bei RSV-Infektionen: "Wir erleben gerade generell mehr Atemwegsinfekte"

per Mail teilen

RSV ist ein Atemwegsinfekt, der vor allem bei Kleinkinder und Säuglinge lebensgefährlich verlaufen kann. Laut Robert-Koch-Institut werden derzeit viele Kinder in Krankenhäusern behandelt. Till Reckert vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte Baden-Württemberg relativiert in SWR Aktuell: "Es ist im Prinzip jeden Herbst so, dass wir vermehrt Atemwegsinfektionen haben und darunter auch RSV-Infektionen." Und besonders nach der Corona-Zeit mit verstärkten Hygienemaßnahmen sei die Zahl der Infekte generell stark angestiegen. Belastungen im Gesundheitswesen sieht der Kinder- und Jugendarzt aber vor allem durch die Vorgaben der Gesundheitspolitik. Darüber hat Till Reckert mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel gesprochen.