Anschläge im November 2015 in Paris: Wie eine Frau aus Landstuhl den Terror erlebt hat

In Paris beginnt der Prozess um die islamistischen Terroranschläge in der französischen Hauptstadt im November 2015. Angeklagt sind 20 Verdächtige, unter ihnen der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam. Er gilt als einer der Haupttäter. Bei den Anschlägen vor knapp sechs Jahren wurden 130 Menschen getötet und 350 verletzt.