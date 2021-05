Das evangelische Kirchenparlament, die Synode, hat ein Zeichen gesetzt: Für die nächsten sechs Jahre steht eine junge Studentin an seiner Spitze. Es sei Aufgabe der Kirche, zu kommunizieren und zu erklären, sagt Anna-Nicole Heinrich, die neue Präses der EKD-Synode, im SWR Interview der Woche.

"Voller Tatendrang und etwas ehrfürchtig“, so beschreibt Anna-Nicole Heinrich ihre Reaktion auf die gewonnene Wahl zur Präses. Nun werde von ihr erwartet, sich mit ihren Kompetenzen in die Rolle einzubringen.

Kaum noch junge Menschen gehen in die Kirche

Dazu gehört auch: ihre Altersgenossen anzusprechen, von denen die Mehrheit nie einen Gottesdienst besucht. Wenn Anna-Nicole Heinrich ihren Kommilitonen erzählt, dass das Wort ‚Präses‘, anders als ‚Präsidentin‘, keine Hierarchie beinhaltet, sondern eine ‚Gleiche unter Gleichen‘ benennt, werden sie neugierig und fragen nach. Kommunikation generell sei ein sehr wichtiges Thema.

"Wir müssen begeistert sein, von der Botschaft, die wir erzählen“

Kirche soll Rede und Antwort stehen, sagt Anna-Nicole Heinrich im SWR Interview der Woche und beschreibt auch, wie sie mit dem großen Thema Missbrauch in der evangelischen Kirche umgehen will. Der erst im Herbst gegründete Betroffenenbeirat wurde aufgelöst, nachdem fast die Hälfte der Mitglieder zurückgetreten war. Nach wie vor aber bestehe eine Einladung, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt auf der Herbst-Synode der EKD eingebunden werden.

Das Thema Missbrauch zeigt, dass die Kirche sich neu orientieren muss

Man sei in eine Sackgasse gelaufen, sagt Anna-Nicole Heinrich im SWR Interview der Woche, umso wichtiger sei es, das Thema in den nächsten Wochen in den Blick zu nehmen. Die Masterstudentin in ‚Digital Humanities‘ hat keine Berührungsängste mit der digitalen Welt – auch nicht in der Kirche oder im Gottesdienst. Sie hält es für wichtig, über Werte ins Gespräch zu kommen und sieht die Kirche als guten Raum dafür. Auch mit kritischen Positionen solle sich die Kirche in den gesellschaftlichen Diskurs zur Digitalisierung einmischen.

Brauchen wir die Kirche noch?

So lange es ganz viele Menschen gebe, die diese Frage mit ja beantworten, brauchten wir die Kirche noch, sagt die Präses der EKD-Synode. Denn die Kirche biete Raum für Gespräche und damit einen Ausweg aus der derzeitigen Polarisierung. Hier könne die Kirche einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten. Auch für Menschen, die sich mit der Institution nicht verbunden fühlen. In der Pandemie habe die Kirche sich verantwortlich verhalten, Nun gehe es darum, die Zeit nach der Pandemie verantwortlich zu gestalten, um Verletzungen und Trauer aufzugreifen.