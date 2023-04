Anklage gegen Donald Trump: Kommt der frühere US-Präsident ins Gefängnis?

Es ist ein bislang unbekannter Vorgang in den USA. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ist mit Donald Trump ein ehemaliger Präsident angeklagt worden. Es geht in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump hatte kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016 Schweigegeld an den Pornostar Stormy Daniels zahlen lassen.

Ein solches Vorgehen sei in den USA nicht strafbar, sagt ARD-Washington-Korrespondent Peter Mücke. "Die Zahlung an sich ist nicht anrüchig." Allerdings sei der Zeitpunkt interessant. Das Geld sei kurz vor Trumps Wahl zum US-Präsidenten im Jahr 2016 geflossen. Ziel der Schweigegeldzahlung sei gewesen, die Affäre möglichst aus dem Wahlkampf herauszulassen, um negative Schlagzeilen zu vermeiden. "Das könnte man juristisch jetzt so auslegen, dass das gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat."

Wie es weitergeht mit der Anklageerhebung gegen Donald Trump und wie die Reaktionen ausfallen, erläutert unser USA-Korrespondent im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.