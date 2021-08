per Mail teilen

Nachdem Anhänger von US-Präsident Donald Trump das Capitol in Washington gestürmt haben, sorgt sich der CDU-Politiker Jürgen Hardt um die Sicherheit der NATO. In SWR Aktuell bezeichnete der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion den US-Präsidenten als "geisteskrank". Er wage sich nicht auszurechnen, was passieren würde, wenn tatsächlich ein Angriff gegen Amerika oder die NATO erfolgen würde. Wie Deutschland auf die Ereignisse von Washington reagieren sollte, erklärt Hardt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern.