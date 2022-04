Angepasste Straßen-Beleuchtung: Gemeinde Heiningen hat ein Herz für Insekten

Die Gemeinde Heiningen, im Landkreis Göppingen, hat der so genannten Lichtverschmutzung den Kampf erklärt. Diesem Phänomen fallen viele Insekten zum Opfer, weil sie in heiße Lampen fliegen, dort verenden oder die Orientierung verlieren. In Heiningen sind moderne LED-Straßenlampen auf die Bedürfnisse von nächtlichen Insekten abgestimmt. "Die Lampen werden nicht heiß und man kann sie dimmen", sagte Bürgermeister Norbert Aufrecht im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Vanja Weingart. "Wenn das Insekt an der Lampe vorbeifliegt und nicht zur Lampe hin, dann haben wir gewonnen". Wie es zu dem Feldversuch in Heiningen kam, wie die Technik funktioniert und warum Bürgermeister Aufrecht darin ein ungeheures Potenzial sieht, hören Sie im Interview.