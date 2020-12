Der CDU-Politiker und Vorsitzende der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung Andreas Jung ruft dazu auf, nicht zum Shopping nach Frankreich oder in die Schweiz zu fahren. Jung sagte SWR Aktuell: "Man sollte jetzt nicht das, was in Deutschland nicht möglich ist, im Ausland tun." Dafür sei die 24-Stunden-Regel nicht gedacht. Dabei handelt es sich um eine Ausnahme von der Quarantäneverpflichtung für Kurzaufenthalte von weniger als 24 Stunden für Personen aus den Grenzregionen in Baden-Württemberg. Die Grenzschließungen im Frühjahr hätten zu großen Problemen geführt. "Jeder muss wissen: Wenn er jetzt die Möglichkeiten ausnutzt, die es rechtlich gibt, dann geht er ein Risiko ein. Wenn das jetzt vielfach getan wird, dann ist es auch ein Risiko für die Errungenschaft offener Grenzen." Irgendwann werde sich die Frage stellen, ob Konsequenzen gezogen werden müssten. Das könne "möglicherweise sehr bald" geschehen, sagte Andreas Jung im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.