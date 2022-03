Andreas Jung (CDU): "Investitionen in Energiesicherheit sind gut angelegtes Geld"

Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine hat sich Energie dramatisch verteuert. Damit ist klar: Deutschland muss unabhängiger von Öl- und Gasimporten werden.

Dafür will die Bundesregierung in den nächsten 4 Jahren rund 200 Milliarden Euro bereitstellen. Der klima- und energiepolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Andreas Jung, findet die Pläne gut. Er sagte in SWR Aktuell: "Investitionen in Klimaschutz sind gut angelegtes Geld. Und das gilt angesichts der Herausforderungen, unabhängig zu werden von fossilen Importen allgemein und von Russland konkret, um so mehr." Jetzt müsse Finanzminister Christian Lindner konkretisieren, woher das Geld komme und wofür es eingesetzt werde, sagte Andreas Jung SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.