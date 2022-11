Andreas Jung (CDU) fordert Mehrwertsteuer-Senkung als schnelle Entlastung

Beim heutigen Bund-Länder-Treffen geht es vor allem um weitere Entlastungen in der Energiekrise und um die entsprechende Finanzierung. Der Bund geht aber offenbar schon auf die Länder zu und kündigt an, die Gaspreisbremse rückwirkend zum 1. März in Kraft setzen zu wollen. Das reicht dem klima-und energiepolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Andreas Jung, nicht. Er fordert eine Mehrwertsteuersenkung, um den Menschen in Deutschland sofort zu helfen. Welche weiteren Schritte er von dem heutigen Treffen erwartet, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.