Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit schlechten Ergebnissen für die CDU in beiden Ländern braucht die Partei einen neuen Aufbruch. Den soll eine heute beginnende Beteiligung der Basis am Wahlprogramm der CDU bringen. Schlagzeilen macht aber stattdessen der öffentliche Streit zwischen Bund und Ländern – auch innerhalb der Union. Der Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke, analysiert im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun die Lage von CDU uns CSU. Er sieht sie zerrieben zwischen einer noch immer beliebten Kanzlerin Merkel im Bündnis mit dem CSU-Chef Söder gegen einen frisch gewählten CDU-Parteivorsitzenden Laschet, der mit dem Start seiner Wahlprogramm-Initiative viel zu spät dran zu sein scheint.