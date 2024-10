Ampel-Streit: Zwei Wirtschaftsgipfel – ein Desaster

In Berlin finden heute zwei Gipfel zur Wirtschaftspolitik statt. Zum einen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag zu einem Industriegipfel geladen. Allerdings bleiben seine Koalitionspartner dabei außen vor. Und so hat zum anderen die FDP-Bundestagsfraktion bereits am Vormittag ein Wirtschaftstreffen organisiert, das Finanzminister Christian Lindner initiiert hat.

Politikwissenschaftler und Publizist Albrecht von Lucke nennt es ein Desaster, dass Scholz seine Koalitionspartner nicht zum Gipfel einlädt. Dass in Folge Finanzminister Christian Lindner (FDP) eine Gegenveranstaltung macht, absurd. Mit Blick auf ein Fortbestehen der Ampel-Koalition bezeichnet der Politikwissenschaftler den 14. November als "D-Day", also als alles entscheidenden Stichtag.

"Wenn es den 14. November mit einem neuen Haushalt gibt, dann müsste die Koalition in der Lage sein, dieses Jahr noch durchzuhalten."

Inwieweit Kanzler Scholz, aber auch Finanzminister Lindner und seine FDP, Schuld an der Situation der Ampel-Koalition tragen, erklärt Albrecht von Lucke im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.