Die Zahl der Amokläufe in den USA ist im vergangenen Jahr um 50 Prozent zugelegt - und wie immer nach einer dieser schrecklichen Taten fordern viele auch jetzt wieder schärfere Waffengesetze. Auch diesmal wird nichts daraus werden, denn die Waffenlobby in den USA ist offenbar unbezwingbar. Warum das so ist, erklärt der Kölner Amerika-Kenner und Politikprofessor Thomas Jäger im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph.