Amazonas-Gipfel: Wie bedroht ist der Regenwald?

Viel Zeit bleibt nicht mehr, den Regenwald am Amazonas zu retten, warnen Wissenschaftler. 17 bis 20 Prozent seien schon jetzt zerstört - mit dramatischen Folgen auch für das Weltklima. Bei einem Gipfeltreffen im brasilianischen Belém wollen die Präsidenten der Amazonas-Staaten gemeinsame Strategien für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen entwickeln. Warum der Amazonas so wichtig auch für uns in Deutschland ist, erklärt der Klimaforscher Niklas Boers vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.