Migration – nicht nur in Deutschland und Europa ist das ein hoch emotionales Thema. Auch in den USA spaltet die Einwanderung Politik und Gesellschaft. Hatte US-Präsident Biden bei seinem Amtsantritt noch eine gemäßigtere Abschottungs-Strategie gegenüber vor allem den mittel- und südamerikanischen Migranten versprochen, so hat er zuletzt die Hürden eher verschärft – trotz der Aufhebung des von Ex-Präsident Trump eingeführten sogenannten „Title 42“. Doch die Migranten kommen trotzdem.